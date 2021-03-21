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900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti

İzlanda'da başkent Reykjavik yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ Cuma akşamı lav püskürtmeye başladı.

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