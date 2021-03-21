Anasayfa Video Galeriler Gündem 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti 21 Mart 2021 Pazar Saat: 13:55 İzlanda'da başkent Reykjavik yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ Cuma akşamı lav püskürtmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6057262c9138394077721923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR D-100 karayolunda metrelerce kuyruk Sosyal medyada paylaşınca yakalandı! Küçük kıza şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı! Joe Biden ayakta duramadı! Olay görüntüler