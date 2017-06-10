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  3. 10 Haziran 2017 15:15

91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı

Eskişehir’de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu, şehir merkezindeki evinde 50 elektriksiz bir yaşam sürüyor. Hesna ninenin ölmeden önce tek isteği, evine elektrik gelmesi.

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