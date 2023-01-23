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91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran bakıcı işkencesi

Ankara’da bir yaşlı kadın, bakıcısının kan donduran işkencesine maruz kaldı. Defalarca darp edilen, başından aşağı sıcak yemek dökülen kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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