Anasayfa Video Galeriler Gündem 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran bakıcı işkencesi 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran bakıcı işkencesi 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 12:35 Ankara’da bir yaşlı kadın, bakıcısının kan donduran işkencesine maruz kaldı. Defalarca darp edilen, başından aşağı sıcak yemek dökülen kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce54ded27cd226157d7243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ters yön magandası kamerada! Çevreyolunu birbirine kattı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için geri sayım Erdoğan'ın omzuna başını koyup gözyaşı döktü Rus kadın savaş muhabiri canlı yayında vuruldu Erdoğan'la test sürüşüne katılan Tansu Çiller'den dikkat çeken soru Beyonce'ye sansür! O şarkıları söyletmediler TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı