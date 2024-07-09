Anasayfa Video Galeriler Gündem 928 yıllık tarihi kaleden geriye kalıntılar kaldı 928 yıllık tarihi kaleden geriye kalıntılar kaldı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:41 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 11:41 Kocaeli'de, Türk akınlarını engellemek için 1096 yılında yaptırılan Sidera (Demir) Kalesinden geriye sadece kalıntıları kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cf7bc57f311aca407f383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı Bakan Yerlikaya, Güngen çifti operayonunun detaylarını açıkladı Site bahçesinde linç girişimi kamerada Türkiye'ye yerleşen Rus güzeli plastikleri heykele dönüştürdü Bu hırsızlık değil, vicdansızlık: Depremzedenin dolabındaki yemeğini çaldılar Nagehan Alçı Merih Demiral'e ceza kesen UEFA'yı savundu Deprem bölgesinde dev yılan paniği Onlar halay, trafiktekiler çile çekti İstanbul’da PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var