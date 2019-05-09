95 bin eserin bakımı organik malzemelerle yapılıyor
09 Mayıs 2019 15:30
95 bin eserin bakımı organik malzemelerle yapılıyor
Milli Saraylar İdaresi Bakanlığı tarafından 2010 yılında oluşturulan 8 kişilik Milli Saraylar İdaresi Obje Bakım ve Konservasyon ekibi, milli sarayların envanterinde bulunan 95 bin objenin bakımını yapıyor. Yapılan konservasyon çalışmalarıyla objelerin restorasyon gerektirecek zamanı uzatılırken, çok sayıda objenin uzun süre kalıcı hale gelmesi sağlanıyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...