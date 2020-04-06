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  3. 06 Nisan 2020 14:50

95 yaşında Türkiye'ye umut oldu!

Türkiye'de her geçen gün koronavirüs vaka sayısında artış tespit edilirken, sevindiren haberler de geliyor. İzmir'de koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki bir vatandaş hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

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