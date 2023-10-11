95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerimizden olan Diyarbakır’da 95 yaşındaki bir vatandaş, depremde terk edilen 8 katlı bu binada tek başına yaşamaya devam ediyor...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65266a0fea6d286d9a0588d3" allowfullscreen></iframe>