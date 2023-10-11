Anasayfa Video Galeriler Gündem 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:25 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:25 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerimizden olan Diyarbakır’da 95 yaşındaki bir vatandaş, depremde terk edilen 8 katlı bu binada tek başına yaşamaya devam ediyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65266a0fea6d286d9a0588d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu