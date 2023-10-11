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  4. 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor

95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerimizden olan Diyarbakır’da 95 yaşındaki bir vatandaş, depremde terk edilen 8 katlı bu binada tek başına yaşamaya devam ediyor...

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