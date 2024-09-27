Anasayfa Video Galeriler Gündem 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:26 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6964dfd4f894e2b01a823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti