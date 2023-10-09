96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli asrın felaketinde Adana'da yıkılarak 96 kişinin ölümüne yol açan apartmanın müteahhidi mahkemede yaptığı savunmada "beton kanseri" diyerek kendisini savundu.

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