Anasayfa Video Galeriler Gündem 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 20:40 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 20:40 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli asrın felaketinde Adana'da yıkılarak 96 kişinin ölümüne yol açan apartmanın müteahhidi mahkemede yaptığı savunmada "beton kanseri" diyerek kendisini savundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65243b0d683e2e07b97c9d67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! Valilik önünde bomba paniği 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti