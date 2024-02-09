Anasayfa Video Galeriler Gündem 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 09 Şubat 2024 Cuma 12:45 Adana’da 96 kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında tutuklu müteahhit yaşını gerekçe gösterip serbest bırakılmasını istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c5f448d72552e7f30dc813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu Baltalı vahşette taciz iddiası: ''Bana sarkıntılık ediyordu'' Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar İş adamlarını hedef alan şantaj çetesi çökertildi PKK'ya Irak ve Suriye'de bir darbe daha Kiracısını darbeden emlak kralına 7 yıl 1 ay hapis Güneşin bile üşüdüğü şehir! 55 yılın en sert kışı geldi; evler kara gömüldü