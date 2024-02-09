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  4. 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi

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Adana’da 96 kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında tutuklu müteahhit yaşını gerekçe gösterip serbest bırakılmasını istedi.

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