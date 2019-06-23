96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
23 Haziran 2019 14:00
96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
Yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy kullandığı okula baston yardımıyla gelen 96 yaşındaki emekli hava albayı Mehmet Üstünel, vatandaşlara ’sandığa gidin’ çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Sarıyer Yeniköy İlkokulunda da 96 yaşındaki Mehmet Üstünel, yaşına...