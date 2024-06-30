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  4. 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu

98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu

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At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

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