Anasayfa Video Galeriler Gündem A Haber ekibine canlı yayında soğuk duş! A Haber ekibine canlı yayında soğuk duş! 25 Ocak 2022 Salı Saat: 17:05 İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, mikrofon uzattığı vatandaşın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f003b7d0f59404066d1e87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerden protesto İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı İstanbul'daki beyaz esarette askeri helikopter devreye girdi 3 bin kişi AVM'de sabahladı Ümit Özdağ’dan Suriyelilere çağrı Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı