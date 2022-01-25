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A Haber ekibine canlı yayında soğuk duş!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, mikrofon uzattığı vatandaşın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

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