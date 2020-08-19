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  3. 19 Ağustos 2020 09:20

A Haber muhabiri Yunanistan'da kahraman ilan edildi!

Yunan televizyonuna Türkiye-Yunanistan gerilime dair bilgiler veren A Haber muhabiri Manolis Kostidis İstanbul'dan yaptığı canlı yayın sırasında yaşadığı olay Yunanistan'da günün olayı oldu.

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