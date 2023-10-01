Anasayfa Video Galeriler Gündem A Haber muhabirine tekme tokat dayak A Haber muhabirine tekme tokat dayak 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 17:25 Haber takibi yapmak üzere Hatay'a giden A Haber muhabiri, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519815031ab371cd0371383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı Ankara'da çatışma ve aracın patlama anı kamerada