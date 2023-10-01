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  4. A Haber muhabirine tekme tokat dayak

A Haber muhabirine tekme tokat dayak

Haber takibi yapmak üzere Hatay'a giden A Haber muhabiri, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

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