Anasayfa Video Galeriler Gündem A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 19:36 A Haber skandalları bitmiyor. Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin 'lider' olduğunu öne süren kanal, IMF'nin verilerini çarpıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6092c9762d04d2644e1a4b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş! Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı! AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!''