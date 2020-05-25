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  3. 25 Mayıs 2020 20:20

A Haber'da Kılıçdaroğlu için skandal ifadeler

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de kullandığı ifadeleri çarpıtan yandaş A Haber'e tepki gösterdi.

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