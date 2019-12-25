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  3. 25 Aralık 2019 23:55

A Haber'de çok konuşulacak Kanal İstanbul savunması

A Haber kanalında yayınlanan programda çok tartışılan Kanal İstanbul projesi için ilginç bir açıklama geldi. Kanal İstanbul projesi "altında 10 gemi dolusu altın var" denilerek savunuldu.

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