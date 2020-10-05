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  3. 05 Ekim 2020 00:30

A Haber’de yurttaşın dolar yorumu gündeme oturdu

AK Parti'ye en yakın yayın organlarından A Haber’in yaptığı röportajda ekonomiye dair yorumlarda bulunan bir vatandaşın ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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