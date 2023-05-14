Anasayfa Video Galeriler Gündem A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca... A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca... 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:35 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 23:35 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber'deki seçim canlı yayınında mikrofon açık unutuldu. Seçim sonuçlarını yorumlayan konukların arasındaki diyalog yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646146100aee4a5005035f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması İstanbul Fatih'te silah sesleri Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı