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A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca...

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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber'deki seçim canlı yayınında mikrofon açık unutuldu. Seçim sonuçlarını yorumlayan konukların arasındaki diyalog yayına yansıdı.

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