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A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür

A Haber, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını oy pusulasından kaldırıp ''Diğer aday'' şeklinde ekrana verdi.

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