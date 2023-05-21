Anasayfa Video Galeriler Gündem A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 17:20 A Haber, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını oy pusulasından kaldırıp ''Diğer aday'' şeklinde ekrana verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a28b05778ea3c3e2e3593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp Bahçeli: Hans, Sam, Henry alayınıza birden sesleniyorum Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti Yer bilimci Bektaş: Karadeniz'in akıbeti meçhule doğru gidiyor