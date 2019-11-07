  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Kasım 2019 10:10

A Haber'in yüzü Erkan Tan'dan Arınç'a: ''Gülen kahpesine hizmet ediyor''

AK Parti medyasının amiral gemisi A Haber’in sunucusu Erkan Tan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç için söylediği sözlerle yeniden gündeme oturdu.

Video Galeri
Pakize Anne beraat etti
Pakize Anne beraat etti
Video Galeri
Fatih'te ölü bulunan dört kardeşle ilgili kahreden detay
Fatih'te ölü bulunan dört kardeşle ilgili kahreden detay
Video Galeri
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'dan bikini şov !
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'dan bikini şov !
Video Galeri
Uçan tekmeyle düşen gaspçı ve sevgilisi yakalandı
Uçan tekmeyle düşen gaspçı ve sevgilisi yakalandı
Video Galeri
İstanbul'da doktor dehşeti ! Kadın meslektaşını silahla vurdu
İstanbul'da doktor dehşeti ! Kadın meslektaşını silahla vurdu
Video Galeri
Trabzon'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Trabzon'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM