Anasayfa Video Galeriler Gündem A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 25 Kasım 2022 Cuma 13:15 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığını açıkladığı A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye düzenlenen basın toplantısı ile veda etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638095c69c62ea3e9d4078e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı! Edirne'de ciğere zam yapan esnaf yandı! İstanbul'da gündüz geceye döndü! Kara bulutlar şehrin üzerini kapladı Efsane geri döndü: Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı Katar'da Zeynep Bastık fırtınası Erdoğan: Ekonomi modelimizin müspet etkilerini görüyoruz Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye Komşudan Türkiye'ye ''Black Friday'' akını! Otellerde yer kalmadı ''Akşener’i gözaltına alın'' talimatı iddiası gündeme bomba gibi düştü