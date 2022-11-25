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  4. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığını açıkladığı A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye düzenlenen basın toplantısı ile veda etti.

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