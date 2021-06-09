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A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı

A Milli Takım'ın, Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun seslendirdiği EURO 2020 şarkısı yayınlandı.

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