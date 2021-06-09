Anasayfa Video Galeriler Gündem A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 21:50 A Milli Takım'ın, Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun seslendirdiği EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c10d6f67bac636ad0a2a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama Thodex'in patronunun evinde icra işlemi yapılacak Çok geç olmadan duyun bu yardım çığlığını: Ensemde ölüm kokusu alıyorum Ankara sele teslim: Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı