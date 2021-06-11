  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. A Milliler, İtalya maçına hazır

A Milliler, İtalya maçına hazır

Euro 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu ''göreve gelince fark ettik'' deyip acı gerçeği İstanbullularla paylaştı
Bir facianın eşiğinden dönüldü! TIR böyle asılı kaldı
Canlı yayında aşılama ile ilgili skandal iddia: Kayıt dışı aşı yapıldı!
Canlı yayında kadın bakandan milletvekiline tokat
Sermiyan Midyat’tan ''Sedat Peker'' temalı Kanal İstanbul videosu olay oldu
Cristiano Ronaldo sosyal medyanın dilinde
Camdaki Kız'ın finaline damgasını vuran gelişme
Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı
İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak