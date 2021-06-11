Anasayfa Video Galeriler Gündem A Milliler, İtalya maçına hazır A Milliler, İtalya maçına hazır 11 Haziran 2021 Cuma Saat: 08:50 Euro 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c2f99f1bbab84b104985f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu ''göreve gelince fark ettik'' deyip acı gerçeği İstanbullularla paylaştı Bir facianın eşiğinden dönüldü! TIR böyle asılı kaldı Canlı yayında aşılama ile ilgili skandal iddia: Kayıt dışı aşı yapıldı! Canlı yayında kadın bakandan milletvekiline tokat Sermiyan Midyat’tan ''Sedat Peker'' temalı Kanal İstanbul videosu olay oldu Cristiano Ronaldo sosyal medyanın dilinde Camdaki Kız'ın finaline damgasını vuran gelişme Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak