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A Spor rejisinde Fenerbahçelileri kızdıracak konuşma

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’nin Afjet Afyonspor ile yaptığı karşılaşmada A Spor’un yayın esnasındaki reji sesleri deşifre oldu.

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