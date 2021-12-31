Anasayfa Video Galeriler Gündem A Spor rejisinde Fenerbahçelileri kızdıracak konuşma A Spor rejisinde Fenerbahçelileri kızdıracak konuşma 31 Aralık 2021 Cuma Saat: 09:05 Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’nin Afjet Afyonspor ile yaptığı karşılaşmada A Spor’un yayın esnasındaki reji sesleri deşifre oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ce9db01e6b33229d7ed793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de... DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti