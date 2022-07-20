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Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

Bolu'da bulunan Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararının ardından faaliyetlerini milli parkın yakınlarındaki Örencik Yaylası'na kaydıran faytoncular iş yapamaz hale geldi.

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