Anasayfa Video Galeriler Gündem Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Bolu'da bulunan Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararının ardından faaliyetlerini milli parkın yakınlarındaki Örencik Yaylası'na kaydıran faytoncular iş yapamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d5cd8c15da4ad763787f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı