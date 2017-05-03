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  3. 03 Mayıs 2017 20:45

Abbas-Trump görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ilk kez bir araya geldi.

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Şanlıurfada maç sonrası ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfada maç sonrası ortalık savaş alanına döndü
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Adanada bir evde 6 kişi ölü bulundu
Adanada bir evde 6 kişi ölü bulundu
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Korku dolu anlar! 2 yaşındaki çocuk...
Korku dolu anlar! 2 yaşındaki çocuk...
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Yıkılan duvarın altında kalan şahıs öldü
Yıkılan duvarın altında kalan şahıs öldü
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Onur Özbizerdike 50 gün sonra tahliye
Onur Özbizerdike 50 gün sonra tahliye
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CHPli Bingöl: “Bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz”
CHPli Bingöl: “Bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz”