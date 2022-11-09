ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ yolu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisi içinde herhangi bir çalışması yoktur." denildi ve tartışmalarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

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