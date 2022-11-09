Anasayfa Video Galeriler Gündem ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 17:10 Güncelleme: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:10 Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ yolu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisi içinde herhangi bir çalışması yoktur." denildi ve tartışmalarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636bb4d3d515de42292dd653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak