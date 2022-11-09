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ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ yolu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisi içinde herhangi bir çalışması yoktur." denildi ve tartışmalarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

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