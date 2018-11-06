ABD 3 PKK’lı terörist için 12 milyon dolar ödül koydu
06 Kasım 2018 19:30
ABD 3 PKK’lı terörist için 12 milyon dolar ödül koydu
ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 üst düzey PKK’lı terörist hakkında “Adalet için Ödül” programı kapsamında, kimlik ya da yer bilgilerini paylaşanlara toplamda 12 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığının “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programı kapsamında 3 PKK’lı terörist başının kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü...