  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Kasım 2018 19:30

ABD 3 PKK’lı terörist için 12 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 üst düzey PKK’lı terörist hakkında “Adalet için Ödül” programı kapsamında, kimlik ya da yer bilgilerini paylaşanlara toplamda 12 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığının “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programı kapsamında 3 PKK’lı terörist başının kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü...

Bilgin Pro
Video Galeri
Kuveyt’te sel felaketi
Kuveyt’te sel felaketi
Video Galeri
Mustafa Sarıgül: ''Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır''
Mustafa Sarıgül: ''Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır''
Video Galeri
Gürsel Tekin'den MEB Bakanı Selçuk'a internet faturası sorusu
Gürsel Tekin'den MEB Bakanı Selçuk'a internet faturası sorusu
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İşte olaylı derbinin PFDK’ya sevk edilen isimleri
İşte olaylı derbinin PFDK’ya sevk edilen isimleri
Video Galeri
Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu
Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM