  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Haziran 2017 15:15

ABD Ankara Büyükelçiliğine LGBT bayrağı asıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Amerika’nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde elçilik binasına LGBT bayrağı asıldı.

Video Galeri
Sokak kedilerine uygulanan şiddet kamerada
Sokak kedilerine uygulanan şiddet kamerada
Video Galeri
Kilitli bisikleti 10 saniyede çaldı
Kilitli bisikleti 10 saniyede çaldı
Video Galeri
İzmirde en eğlenceli otobüs yolculuğu
İzmirde en eğlenceli otobüs yolculuğu
Video Galeri
İstanbulda gün batımında mest eden görüntüler
İstanbulda gün batımında mest eden görüntüler
Video Galeri
Suudi Arabistan, Katar develerini sınır dışı etti
Suudi Arabistan, Katar develerini sınır dışı etti
Video Galeri
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü, 5 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü, 5 yaralı