Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD askerinin başına çuval geçirdiler: ''Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız'' ABD askerinin başına çuval geçirdiler: ''Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız'' 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 17:15 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 17:15 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri İzmir Limanı'na demirleyen ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin kafasınaçuval geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d5c89f317b931f19053ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı