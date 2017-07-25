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  3. 25 Temmuz 2017 12:30

ABD askerlerine saldırı anı kamerada

Ürdün, üç Amerikan askerinin öldürüldüğü anı gösteren videoyu yayınladı.

Video Galeri
Büyük Marmara depremi için tarih verdi!
Büyük Marmara depremi için tarih verdi!
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Trafik magandası vatandaşların canını hiçe saydı
Trafik magandası vatandaşların canını hiçe saydı
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Adana'da bar cinayeti kamerada !
Adana'da bar cinayeti kamerada !
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Adanada FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
Adanada FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
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Müebbetten kurtaran mesaj...
Müebbetten kurtaran mesaj...
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Pendik, Özgür Kudüs için meydanlarda
Pendik, Özgür Kudüs için meydanlarda
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