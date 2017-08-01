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  3. 01 Ağustos 2017 17:45

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistana gitti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gürcistan'a yaptığı 2 günlük ziyaret sırasında Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'yi ziyaret ederek, ikili temaslarda bulundu.

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