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ABD Başkanı Biden'dan yine tuhaf hareketler

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ABD Başkanı Joe Biden, kameralar önünde yine ilginç hareketler sergiledi. Kürsüden inerken ''görünmez'' insanlara sarılan Biden, görenleri şaşkına çevirdi.

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