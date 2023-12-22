Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD Başkanı Biden'dan yine tuhaf hareketler ABD Başkanı Biden'dan yine tuhaf hareketler 22 Aralık 2023 Cuma Saat: 17:00 Güncelleme: 22 Aralık 2023 Cuma 17:00 ABD Başkanı Joe Biden, kameralar önünde yine ilginç hareketler sergiledi. Kürsüden inerken ''görünmez'' insanlara sarılan Biden, görenleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6585968cc94ac3f515014f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ve Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ''borsa'' açıklaması Halı saha maçı boks maçına döndü! Sınırda askeri hareketlilik: Zırhlı araç konvoyu böyle görüntülendi İstanbul'da kaynana şiddeti: Eski geline öldüresiye dayak kamerada Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi