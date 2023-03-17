Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor! ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor! 17 Mart 2023 Cuma Saat: 15:20 Güncelleme: 17 Mart 2023 Cuma 15:20 Amerika’da Lisede okuyan Türk genci Derin Saran, lise maçlarında takımını üst üste 3 defa konferans şampiyonluğuna taşıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64145b096112837f5f721027" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremden kaçış anı kamerada! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den deprem bölgesi için kritik uyarı Depremler sonrası vatandaşın konut tercihi değişti Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı AK Parti'nin ikinci'' bir Recep Tayyip Erdoğan'ı daha oldu Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Tunceli'de avlanırken görüntülendi Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü! Korkunç görüntü kamerada Spor salonunda pompalı dehşet! 7 yaralı var!