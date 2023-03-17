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  4. ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor!

ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor!

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Amerika’da Lisede okuyan Türk genci Derin Saran, lise maçlarında takımını üst üste 3 defa konferans şampiyonluğuna taşıdı.

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