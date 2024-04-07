Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 16:00 İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup, ABD Başkonsolosluğu’na yürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66129900113b188c200aa423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi İstanbul'da lüks rezidansta feci ölüm Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi