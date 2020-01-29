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  3. 29 Ocak 2020 18:15

ABD Başkonsolosluğu önünde ''Yüzyılın Anlaşması''na protesto

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği açıklamaları, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

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