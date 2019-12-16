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  3. 16 Aralık 2019 13:25

ABD bunu konuşuyor ! Canlı yayında skandal görüntüler

ABD'de canlı yayın sırasında ekrana yansıyan görüntüler ülkede infial yarattı. El işareti yapan askeri öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

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