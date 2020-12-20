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  3. 20 Aralık 2020 23:05

ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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