  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ekim 2019 23:25

ABD çekilince PKK/YPG terör örgütü de çekildi

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

Video Galeri
Çatı katından atlayan kadını polis kurtardı
Çatı katından atlayan kadını polis kurtardı
Video Galeri
Esra Erol'da ilginç olay: Hasta karısını aldatırken dolandırıldı!
Esra Erol'da ilginç olay: Hasta karısını aldatırken dolandırıldı!
Video Galeri
15 Temmuz gecesi müezzin döven 3 kişi hakkında karar çıktı
15 Temmuz gecesi müezzin döven 3 kişi hakkında karar çıktı
Video Galeri
Müge Anlı'da uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf
Müge Anlı'da uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf
Video Galeri
Suriye'deki patlama anına dair görüntüler ortaya çıktı
Suriye'deki patlama anına dair görüntüler ortaya çıktı
Video Galeri
Sırp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korudu
Sırp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korudu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM