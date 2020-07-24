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  3. 24 Temmuz 2020 08:45

ABD gemisine Bizans bayrağı astılar!

ABD ordusunda askeri teçhizat taşıyan ABD bayraklı ARC Endurance adlı gemi Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na yanaştı. ABD gemisinin direğinde Yunan ve Bizans bayraklarının yer alması büyük tepki çekti.

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