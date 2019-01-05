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  3. 05 Ocak 2019 14:10

"ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik" dedi. Adalet Bakanı Gül, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu yazılı ve görsel medyanın Ankara temsilcileriyle...

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