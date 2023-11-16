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  4. ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi

ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi

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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüştü.

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