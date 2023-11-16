Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:20 Güncelleme: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:20 ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6555c2b49628a52d47066b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli AVM'de faciadan dönüldü: Çocuklar ölümden döndü Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı Hırsızlık girişimi kanlı gitti: 1 ölü Bakan Yerlikaya duyurdu; bir çete daha çökertildi İstanbul trafiğinde dev operasyon! Ele geçirilenler şoke etti İstanbul'da bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı İstanbul'da çocukların kavgasında babalar karışınca, silahlar konuştu