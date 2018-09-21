"ABD ile Menbiç’te ortak devriye yakında başlayacak"
21 Eylül 2018 14:05
"ABD ile Menbiç’te ortak devriye yakında başlayacak"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Amerikalı mevkidaşlarıyla sahada koordine ediyorlar ve çok yakın bir zamanda da hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her vesileyle ifade ettiği gibi izlediği...