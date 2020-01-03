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  3. 03 Ocak 2020 08:50

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürdü

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

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