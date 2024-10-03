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  4. ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada

ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada

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ABD ordusu, İran'ın hava saldırılarına karşı İsrail'i savunmak üzere savaş gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı.

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