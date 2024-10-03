Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:05 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 08:05 ABD ordusu, İran'ın hava saldırılarına karşı İsrail'i savunmak üzere savaş gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe26279d6560844a039413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim'' Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı