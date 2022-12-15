Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! 15 Aralık 2022 Perşembe Saat: 14:40 ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639b07aa075fbc1a6e4f3323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Uludağ'da beklenen kar yağmadı, sezon açılamadı Çevre katliamına 34 milyon TL ceza! Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi Fenomen Fevzi, Erdoğan'ın sözünü dinledi Hendek olaylarında harabeye dönmüştü! 447 yıllık konak restore edildi 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar ''yok artık'' dedirtti