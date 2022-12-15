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  4. ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı!

ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı!

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

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