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MÜJDE(!) TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİ DÖNÜYOR!
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  3. 21 Ekim 2020 14:10

ABD kahraman Türk'ü konuşuyor! ''Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim''

ABD'nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çifti kurtaran Türk vatandaşı kahraman ilan edildi.

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